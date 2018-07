ALLARME MALTEMPO. Bombe d’Acqua e Trombe d’Aria: mezza Italia in ginocchio.

Il Paese in ginocchio per l’arrivo della violenta perturbazione che sta piegando in due l’Italia.

In particolare, bombe di acqua e forti temporali, con raffiche di vento e grandine, si sono riversati nella zona settentrionale dello Stivale. Allertati i vigili del fuoco per numerosi allagamenti e rami e alberi caduti, cartelli stradali divelti e tetti scoperchiati che stanno provocando danni ovunque.

Bombe d’acqua sulle coltivazioni, distrutti campi di coltivazione di mais e pomodori.

Bombe di acqua che si sono abbattute su campi di mais e soia distrutti, danni anche su pomodori, zucche e riso. Complesso il bilancio fatto dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, zone gravemente colpite nelle aree di Milano e nell’ampia fascia tra i comuni di Concorezzo e Villasanta in provincia di Monza.