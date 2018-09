Allerta Meteo. Bombe d’acqua al Sud, strade allegate e disagi: le città più a rischio

La pioggia era attesa da tempo e, puntuale, è arrivata in mattinata non solo a Napoli, ma anche in gran parte della provincia. Disagi in città, in periferia, nell’area Nord e anche nell’Agro Aversano. Una bomba d’acqua che ha mandato in tilt una zona molto ampia della nostra regione.

Le zone coinvolte