Alluvione Genova: Appello,altre condanne

GENOVA, 23 MAR – Oltre alla conferma a cinque anni per l’ex sindaco Vincenzi, la corte d’Appello ha sostanzialmente diminuito la pena per alcuni imputati e aumentata per altri. L’ex assessore comunale alla protezione civile Francesco Scidone è stato condannato a 2 anni e 10 mesi (quattro anni e nove mesi in primo grado); a 2 anni e nove mesi è stato condannato il dirigente comunale Gianfranco Delponte (che in primo grado aveva avuto 4 anni e cinque mesi); a 4 anni e 4 mesi Pierpaolo Cha (un anno e quattro mesi in primo grado); e 2 anni e 10 mesi a Sandro Gambelli (un anno in primo grado). Le accuse nei loro confronti sono di omicidio e disastro colposo e falso. Sono stati assolti per il reato di calunnia come in primo grado. Condannato a otto mesi l’ex coordinatore dei volontari di protezione civile Roberto Gabutti che era accusato solo di falso e calunnia e era stato assolto in primo grado. Il procuratore generale Luigi Cavadini Lenuzza aveva chiesto la conferma di tutte le condanne di primo grado.

2018-03-23_1231753154