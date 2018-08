+++ Alluvione lampo fa una strage: ci sono morti e feriti +++

Stando a quanto emerge un gruppo di canoisti sarebbe stato colpito da un’ondata in piena e trascinati via. Quattro persone sono morte e un’altra risulta ancora dispersa dopo un’alluvione che ha colpito il canyon di Zoicu, nel sud della Corsica. Le vittime facevano parte di un gruppo impegnato in un’escursione in canoa nella zona, considerata tra le più belle dell’isola ma anche piuttosto impervia. Tra i morti ci sono un padre e suo figlio di 7 anni. E’ stata aperta un’inchiesta per determinare le cause.

L’alluvione

Il gruppo era composto da 12 persone ma, non appena le condizioni meteo hanno iniziato farsi difficili, 6 di queste hanno preferito abbandonare e tornare indietro. I restanti componenti dell’escursione sono quindi stati sorpresi da un’ondata di piena di quasi 3 metri. “Li ha travolti e trascinati via” ha raccontato il procuratore di Ajaccio, Eric Bouillard. Il canyon di Zoicu si trova nella regione di Soccia, ed è famoso per i suoi burroni e le sue cascate naturali. La ricerche della quinta persona, data per dispersa, riprenderanno in giornata.