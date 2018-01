Alluvione Livorno, Nogarin indagato

LIVORNO, 15 GEN – Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin è indagato per concorso in omicidio colposo nell’inchiesta sull’alluvione del 10 settembre scorso che colpì la città e in cui persero la vita otto persone. Ad annunciarlo lo stesso Nogarin in un post sul suo profilo facebook. “Questa mattina – scrive Nogarin – sono stato interrogato dai pubblici ministeri di Livorno che stanno indagando sull’alluvione del 10 settembre. Mi è stato comunicato di essere indagato per concorso in omicidio colposo”.

2018-01-15_1151706704