Altre casette e scuola a Pieve Torina

PIEVE TORINA (MACERATA), 4 GEN – Domani nell’area le Piane di Pieve Torina (Macerata) verrà consegnata la penultima tranche di 20 casette mentre l’ultima consegna, 27 Sae per arrivare a 208 in totale, è prevista per il 15 gennaio. Procede nel paesino colpito dal sisma il completamento delle soluzioni abitative d’emergenza. Lunedì, invece, toccherà a bambini e ragazzi entrare nella nuova scuola, destinata a circa 100 alunni di elementari e medie. L’edificio è stato realizzato grazie a donazioni di Succisa Virescit, Enel Cuore, Auser, famiglia Bezos e del Comune. “E’ stata costruita in quattro mesi – ricorda il sindaco Alessandro Gentilucci -, è un ovvio motivo d’orgoglio”. Offrirà “un percorso innovativo, con aule dotate di lim e arredi colorati e particolari, tapparelle elettriche che mantengono la temperatura costante”. Per Pieve Torina si apre così “un bel 2018. La nostra politica prioritaria – conclude Gentilucci – è dare un tetto degno di questo nome ai ragazzi che vanno a scuola e far rientrare le famiglie in paese”.

2018-01-04_1041695430