Altre chiusure scuole nelle Marche

ANCONA, 25 FEB – Raffica di chiusure di scuole per il maltempo nelle Marche, anche se in verità della neve annunciata se ne è vista poca lungo la costa, mentre sta nevicando molto in varie località dell’entroterra, come Urbino. Nella città feltresca scuole chiuse domani e anche stop all’attività didattiche dell’Università ‘Carlo Bo’, nelle sedi di Urbino e Fano, mentre saranno in funzione i servizi amministrativi. Scuole chiuse due giorni (26 e 27 febbraio) a Tolentino, colpita da un’intensa nevicata. E ancora stop alle lezioni Pesaro, Senigallia, Castelleone di Suasa, Pieve Torina (Macerata), Offida, Folignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Castorano e ad Ascoli Piceno, soprattutto in via precauzionale. A sorpresa non è al momento prevista la chiusura delle scuole a Camerino: “le strade sono libere” dice il sindaco Gianluca Pasqui dopo un sopralluogo. Ma in previsione di possibili gelate, potrebbe essere presa una decisione diversa in nottata. Scuole aperte infine a San Benedetto del Tronto.

2018-02-25_1251605165