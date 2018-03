Altri frammenti ossa a Porto Recanati

PORTO RECANATI (MACERATA), 31 MAR – Altri frammenti di ossa umane sono stati trovati oggi durante il quarto giorno di scavi intorno nei dintorni del condominio multietnico Hotel House a Porto Recanati (Macerata) dove erano stati rinvenuti resti ossei di almeno due persone, una delle quali forse adolescente. Gli uomini della Polizia scientifica e della Squadra Mobile stanno cercando ora, con l’ausilio di un escavatore, intorno a un pozzo, adiacente a un casolare abbandonato, ispezionato fino a oltre 3,5 mt di profondità. Le ricerche potrebbero concludersi in giornata se non emergeranno altri resti. Per gli inquirenti, i resti potrebbero appartenere a due persone: una potrebbe essere Cameyi Mossamet, 15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010 le cui tracce portarono all’Hotel House; trovati anche una scarpa bianca come quella indossata dalla giovane, un fermaglio e una collanina. Solo l’esame del Dna potrà dare certezze e identificare il secondo corpo che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere di un’altra donna.

2018-03-31_131947414