Stella Boccia, 23 anni è tra le vittime del terribile crollo del ponte Morandi di Genova. Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli, si stringe intorno al cordoglio della famiglia della giovanissima, volata in cielo a causa di un incidente terribile nel quale sono morte 39 persone. “Il Comune di Somma Vesuviana celebrerà Stella con una Messa in suffragio” ha detto il sindaco Salvatore Di Sarno. Stella era una ragazza indipendente, lavorava e viveva lontano da casa già da molto tempo, con tanti desideri e sogni nel cassetto per il futuro, come ogni altro ragazzo viveva spensierata la sua età.

E la giovane Stella, nel condividere il video, ricorda il suo papà: “Mi manchi, sarai sempre nel mio cuore”. La tragedia ha lasciato attoniti i suoi concittadini, nonostante Stella fosse da tempo lontana la sua famiglia è nota e stimata a Somma Vesuviana.