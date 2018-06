Che sfortuna per Amadeus!

Parte con poca fortuna il programma di Amadeus, per la sua concorrente sarebbe dovuta essere la rivincita nel mondo della musica, invece la vita l’ha messa alla prova nuovamente e questa volta in modo più doloroso. E’ stata protagonista della prima puntata del programma “Ora o mai più”, ma ha dovuto abbandonare la trasmissione di Rai1 per motivi di salute Donatella Milani, la cantante di 55 anni e ai suoi fan scrive così: “…mi sono ritirata perché, mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei… e non come qualcuno mi ha proposto: “the show must go on” “.

Per lei la opportunità di riscatto con lo spettacolo è terminato, forse al posto di Donatella arriverà Francesca Alotta, l’artista che assieme ad Aleandro Baldi vinse Sanremo con il brano “Non amarmi”.