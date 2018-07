Ammazzano la madre e le strappano occhi e intestino. “Ce lo ha chiesto il Signore…”

Hanno ucciso la madre dopo averle strappato gli occhi e tagliato gli intestini in un orribile rituale satanico. Il corpo mutilato di Teodora Quispe Ccayllahua, 75 anni, è stato trovato dalla polizia all’interno della sua casa nel villaggio montano di Andabamba, nel nord del Perù. I suoi tre figli, Aurelia Quispe, 38, Percy Quispe, 41 e Marcelina Suane, 46 anni, sono stati arrestati dagli agenti e, secondo quanto riferito dai media locali, hanno confessato l’omicidio.

Le indagini

Secondo le ricostruzioni delle autorità, i fratelli hanno cospirato insieme per uccidere l’anziana madre nella notte di sabato 14 luglio nell’ambito di un “rituale di guarigione” in cui “una persona cara doveva essere sacrificata al diavolo”. Il commissario della polizia Julio Torreblanca ha detto al canale televisivo Peru 21 che una delle sorelle “ha strappato gli occhi della madre” durante il rito, quindi “ha tagliato con un coltello alcuni organi interni”, inclusi i suoi “intestini”. Parti del corpo che sono state poi gettate in uno stagno vicino, “invocando il diavolo”, ha detto l’agente. Aurelia, descritta dalla polizia come “la capobanda”, secondo quanto riferito, dopo l’arresto ha rilasciato dichiarazioni a dir poco deliranti: “Il Maestro dell’Oscurità me l’ha ordinato, il Re dei demoni è già con noi, noi siamo più numerosi e ogni giorno diventeremo più grandi”. Quindi ha ammesso di essere stata lei a convincere i suoi fratelli più anziani a commettere il sacrificio umano dopo avere “uno strano sogno, in cui ho sentito che ero stata scelta”.La gente del posto sostiene che le sette sataniche che operano nelle aree remote della provincia di Santa Cruz sono note proprio per la pratica di questi riti così raccapriccianti, il cui obiettivo sono cure miracolose, successo e guadagni finanziari. I tre fratelli sono stati accusati di omicidio aggravato dalla crudeltà, che può essere punito con l’ergastolo.