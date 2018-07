“Amore vado a comprare il pane”, al rientro trova la moglie sgozzata nel lavandino

Tragica scoperta quella di un uomo 90enne al rientro da un giro in bicicletta per comprare il pane. La moglie è stata trovata riversa sul lavandino della cucina, con i segni di varie coltellate al collo, al torace, alle mani. Nessun segno di effrazione della porta di casa, un appartamento al terzo piano in una palazzina vicina al centro storico di Chiaravalle.

L’accusa

I carabinieri hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio: il vicino di casa della vittima, affetto da ludopatia.

fonte: Tgcom