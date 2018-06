Amore Gieffino per Mezzetti, spuntano le indiscrezioni

Spuntano le foto misteriose di un amore gieffino per il vincitore del Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti. Non si tratta di una concorrente della edizione che lo ha visto sul podio con la medaglia d’oro, ma di una già partecipante del reality di qualche anno fa. Si tratta di Carolina Marconi, attualmente attrice e showgirl, con cui Mezzetti sembra abbia avuto una storia quasi dieci anni fa. A segnalare la cosa è il sito Vicolodellenews e alcuni scatti su Instagram.

Per adesso è solamente una cosa certa, Mezzetti come ha dichiarato più di una volta innamorato pazzo della D’Urso e felice per i debiti da assolvere con il ricco montepremi.