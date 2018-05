Secondo quanto riportato da Ilmattino, Carlo Ancelotti è giunto a Roma intorno alle 21.30 nella sede della Filmauro per incontare il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Summit in corso tra il tecnico e il presidente per trovare un accordo sul suo possibile approdo sulla panchina del Napoli. All’incontro partecipa anche l’uomo dei contratti Chiavelli. Appare davvero imminente la firma dell’ex tecnico di Real, Bayern, Chelsea, Milan e Juve per sposare dal prossimo anno la causa del club azzurro. Per lui super ingaggio (circa 6 milioni a stagione) e l’offerta di un biennale con opzione per il terzo. I contatti tra De Laurentiis e l’ex tecnico di Milan e Real Madrid erano stati avviati da diverse settimane vista l’indecisione di Sarri, che ha un contratto con il Napoli fino al 2020, nell’accettare di proseguire sulla panchina azzurra.