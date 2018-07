«ANCORA MORTI IN MARE, NIENTE SOCCORSI, E’ UNA STRAGE» BARCONE MIGRANTI SI CAPOVOLGE LUNGO LE NOSTRE COSTE

Ancora un naufragio, ancora morti in mare. Davanti alla Libia continua il traffico dei migranti e ieri un’altra carretta è affondata con un nuovo bilancio di vite umane perse che si profila tragico: 63 i dispersi, destinati ad allungare il triste numero dei morti che, solo da inizio anno, conta già mille vittime. Oltre 40 delle persone che erano a bordo sono state salvate dalla Guardia costiera libica. Più fortunate dei compagni di viaggio.

NIENTE SOCCORSI

Ma per loro, mentre i soccorsi delle Ong sono al momento azzerati (complice anche la chiusura dei porti di Italia e Malta), il futuro è quello di finire nei centri di accoglienza libici. Strutture ormai al collasso, che ospitano già almeno 10 mila persone in condizioni estreme di sovraffollamento e emergenza umanitaria, aggravata anche dall’afa di questi giorni. Come fa sapere l’Oim che insieme all’Unhcr lancia un nuovo allarme sulla situazione. Anche perché i recuperi in mare, tra salvataggi e intercettazioni, cresce ad un ritmo “drammatico”: 2.500 le persone riportate a terra solo nell’ultima settimana di giugno.