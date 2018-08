Ancora Terremoto in Molise. Nuove scosse nella notte: tanta paura, la gente ha dormito in strada

Dopo il terremoto di magnitudo 5.2 di ieri sera alle 20.19, nella notte lievi scosse sono state registrate dall’Ingv in provincia di Campobasso. Solo una è stata di magnitudo 3.1 (all’1.02 di questa notte con epicentro a 5 km da Montecilfone), tutte le altre hanno avuto una magnitudo inferiore a 2.5. L’ultima è stata registrata questa mattina alle 7.07 con magnitudo 2.5 a 6 km da Montecilfone e a una profondità di 10 km.

L’altra scossa

Una forte scossa di terremoto ha colpito alle 20.19 il Molise ed è stata avvertita in tutto il Centro-Sud. L’Ingv indica una magnitudo di 5.2 (poi rivista a 5.1). L’epicentro a Montecilfone (comuni vicini Palata, Larino e Guglionesi) in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito in Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma, Napoli e in provincia di Salerno. La scossa, molto lunga, ha spaventato residenti e turisti soprattutto sulla costa di Molise e Abruzzo, mentre è stata avvertita di meno nell’Aquilano il cui territorio insiste su una dorsale diversa. Numerose repliche: alle 20.30 sisma di 3.0 con epicentro Larino. E poi ancora alle 21.29 di magnitudo 3,1 a Palata e soprattutto alle 22,22 con un picco di 4.5. Uno stillicidio che logora i nervi. In molti paesi del Molise la gente ha abbandonato le case ed è scesa in strada per dormire all’aperto.