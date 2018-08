Ancora vittime per il terremoto: violenta scossa fa morti e feriti

Una violenta scossa di terremoto ha colpito l’Iran. Il sisma, di magnitudo 6, si è verificato nella parte occidentale del Paese. L’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo il Servizio geologico americano (Usgs), l’epicentro del terremoto è stato localizzato a 26 chilometri a sudovest della città di Javanrud, nella provincia di Kermanshah, dove lo scorso novembre un altro violentissimo terremoto di magnitudo 7.3 aveva provocato la morte di circa seicento persone.

Il bilancio

Stando alle prime ricostruzione dei media locali, il terremoto di magnitudo 6 avrebbe fatto anche delle vittime: sarebbero almeno due le persone morte in seguito al sisma in Iran e oltre duecento quelle rimaste ferite. Sei delle persone ferite sarebbero in gravi condizioni.

fonte: Fanpage