Viaggio nell’Iraq distrutta per Angelina Jolie che, in queste ore ha visitato Mosul, dopo la liberazione della città dell’Isis datata circa un anno fa.

Da ambasciatrice dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), La Joile è arrivata nel Paese nel secondo giorno dell’Eid al Fitr, la festa di fine Ramadan.

Ambasciatrice del cuore.

Sempre attenta ai diritti umani, sono state diffuse immagini da Unhcr che fotografano l’attrice tra le macerie della città distrutta dallo Stato islamico.