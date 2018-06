Anna è volata via: la 17enne non ce l’ha fatta. Il suo ultimo gesto sconvolge tutti. Napoli piange la sua bella Anna Paudice, la 17enne rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto una settimana fa. La giovane non ce l’ha fatta: è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverata in condizioni disperate. Per la ragazza è stata accertata la morte cerebrale. I suoi organi però saranno donati. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana a Torre del Greco. La 17enne, residente a Ponticelli, viaggiava a bordo di una moto insieme a Emanuele e non ha potuto evitare l’impatto con un autobus. Immediatamente dopo scattarono i soccorsi del 118 e il trasporto all’ospedale di Boscoreale e poi da lì al Cardarelli. Negli ultimi giorni in tanti avevano pregato per lei sperando che si salvasse ma le ferite riportate sono state troppo gravi. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook.