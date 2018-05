“Ragazzi vi sto per fare una comunicazione molto molto importante e molto interessante per il pubblico del web visto che si è alzato già il polverone del gossip: io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme. Considero Anna una sorella e le mando un bacio gigante”.

Non stanno insieme

Con queste parole il leader dei The Colors ha messo fine ai rumors che in questi giorni stanno impazzando sui social. Pettegolezzi che volevano sempre più vicini il bel cantante napoletano ad Anna Tatangelo. “Io e Anna Tatangelo non stiamo insieme e non siamo mai usciti insieme”: Stash smentisce, dunque, attraverso una Instagram Story ripresa, poi, anche dalla cantante di Sora.