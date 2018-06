ANNA TATANGELO: «ORA BASTA, NON CE LA FACCIO PIU’, SO TUTTO E GIGI…»

Dopo un periodo non proprio bellissimo, sembrerebbe che la Tatangelo voglia finalmente ritrovare se stessa e non solo. “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”.

LO SFOGO

“Per me non è difficile, ma quando sento nominare la “Tatangelo” avverto subito un certo distacco. Faccio fatica a capire il perché, ma poi penso che una parte dei mass media ci abbia messo il carico. Sono stata raccontata, negli anni, in un modo non sempre veritiero e questo, molto probabilmente, non ha fatto bene né a me, né alla mia immagine. Però, grazie al cielo, c’è tantissima gente che è riuscita ad andare ben oltre”. Sui paparazzi, che da quando ha annunciato la rottura dal cantante Gigi D’Alessio non fanno altro che seguirla o aspettarla sotto casa con le macchine fotografiche pronte a immortalare un minimo passo falso. “Li guardo e sto male per loro. Mi dispiace vederli tutte quelle ore, sotto casa, ad aspettare un mio passo falso. Mi hanno fotografata in tutti i modi: quando parto, quando torno, mentre faccio la spesa e persino quando vado a prendere mio figlio a scuola. Quando non lavoro amo stare a casa. Mi piace cucinare, mi piace giocare con il piccolo e mi rilasso a chiacchierare con i miei amici a cena. Se pensano di trovarmi ubriaca al ritorno di una serata in discoteca, si sbagliano di grosso»