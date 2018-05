Annalisa Minetti: “Potrei ritornare a vedere grazie a mia figlia”

“La nascita di Elena è stato un altro piccolo miracolo della mia vita”: la cantante Annalisa Minetti racconta la speranza ritrovata dopo la nascita della sua seconda figlia.

Intervistata da Barbara D’Urso a Domenica Live, la Minetti ha affermato di aver conservato il cordone ombelicale della piccola, confidando nel fatto che le cellule staminali possano aiutare lei o altri membri della famiglia in futuro.”Nella ricerca sulle staminali ci sono tantissime speranze per quanto riguarda la retinite pigmentosa. Sono in attesa di fare un’operazione. Se anche non vedo più, ho alcuni recettori ancora vivi e dobbiamo mantenerli vivi il più possibile. Le staminali possono essere una speranza in più per il buon esito dell’operazione”, queste le parole pronunciate da Annalisa Minetti davanti alle telecamere di Canale 5.