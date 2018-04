Elisa Isoardi tornerà alla Prova del cuoco, il programma con cui ha esordito nel mondo Rai. Sarà infatti lei a prendere il posto della padrona di casa Antonella Clerici. La bella conduttrice bionda ci era rimasta molto male in occasione della prima staffetta e anche qualche giorno fa, anticipando il proprio addio ai telespettatori, non ha trattenuto l’emozione.

Antonella Clerici lascia a malincuore

“Quando hai 30 anni puoi lavorare tutti i giorni, ma dopo i 50 le energie sono diverse e io devo cercare di dividermi fra il lavoro, la mia bambina e il mio compagno”, ha dichiarato la Clerici in un’intervista pochi giorni fa. Dopo l’esperienza di Sanremo Young al venerdì sera, per Antonella si aprono le porte del revival di Portobello, il programma cult di Enzo Tortora che torna trent’anni dopo la scomparsa del conduttore. Una sfida stimolante e bellissima che vedrà la Clerici impegnata di nuovo in un progetto ambizioso.