Antonella Giglio (Confapi Napoli): “Scontro De Magistris – De Luca non è edificante”

“Non è edificante lo spettacolo a cui siamo costretti ad assistere. Le istituzioni che litigano fanno male a loro stesse e ai cittadini. Ogni “stilettata” che vola da una parte all’altra, tra il sindaco Luigi de Magistris e il governatore Vincenzo De Luca, è toccare sempre più il fondo”. Lo ha detto Antonella Giglio, vicepresidente Confapi Napoli.

«Se gli Enti si accapigliano, e lo fanno con tale livello di violenza verbale che lascia stupefatti, non viene compromessa solo la credibilità dei protagonisti, ma dello stesso territorio. Mi chiedo – conclude la vicepresidente Confapi Napoli – come si può essere credibili, da una parte e dall’altra, quando ci si rivolge al mondo economico e delle imprese per venire a investire a Napoli e in Campania, se queste sono le premesse».