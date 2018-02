Anziana con polsi legati morta in casa

ALESSANDRIA, 6 FEB – Una donna di 71 anni, Iginia Fabbri trovata in casa dal 118 con i polsi legati e in stato di semi incoscienza, è morta durante i soccorsi. E’ successo questa sera in una frazione di Arquata Scrivia (Alessandria), tra il Piemonte e la Liguria. A trovarla e a dare l’allarme è stato il figlio, in località Pessino. La causa della morte sarebbe da attribuire a ipotermia. Sul posto i carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo e di Novi Ligure e Arquata Scrivia, con il magistrato di turno. La donna non era imbavagliata e, secondo quanto si è appreso, non era residente in quell’abitazione che sarebbe la seconda fase di famiglia. Perde consistenza l’ipotesi di una rapina – nella casa, in una piccola frazione, non c’erano oggetti di valori, ma mobilio di scarso pregio e oggetti di vario tipo accatastati in modo abbastanza disordinato.

