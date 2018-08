Anziana schiacciata da un’auto contro un garage. La fuga degli aggressori, poi il ritrovamento choc: è giallo

Investita più volte e schiacciata contro la serranda di un garage in via Cesare de Fabritiis alla Balduina. Una donna di 70 anni è stata così presa di mira da una o più persone che stavano aspettando uscisse di casa attorno alle 21 di ieri sera. L’ auto, secondo quanto ricostruito dai testimoni attirati sul posto dal forte rumore, si è scagliata contro la donna, l’ha schiacciata contro la serranda di un garage e ha poi ha ripetuto più volte il gesto, lasciando l’anziana priva di sensi e gravemente ferita in strada. La vettura si è poi dileguata. La donna, gravemente ferita, è stata poi trasportata al Gemelli, dove è ricoverata con diverse fratture e un trauma cranico.

Il successivo ritrovamento

Nelle stesse ore, è stata denunciata la presenza di un’auto in fiamme sulla via di valle Aurelia: si trattava proprio della stessa vettura protagonista dell’agguato, che è poi risultata anche rubata. Un tentato omicidio tinto di giallo sul quale stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, mentre al momento la donna non è in grado di esporre la propria ricostruzione dei fatti a causa delle gravi condizioni in cui versa.

fonte: Leggo