Anziani coniugi vincono alla lotteria, ma il tabaccaio strappa il biglietto…

Fred e Lesley Higgins, 67 anni lui, 57 lei, hanno vinto 58 milioni di sterline alla lotteria, comprando il biglietto in una ricevitoria di Aberdeenshire, in Scozia. Ma a causa di un commesso distratto hanno dovuto faticare non poco per dimostrare di aver effettivamente vinto quella importante cifra.

La vicenda

Infatti il commesso ha controllato il primo biglietto e, vedendo che era perdente, l’ha strappato. Dando per scontato che lo fosse anche l’altro, l’ha automaticamente fatto a pezzi. Si trattava però di quello con i numeri vincenti. Fred però si è accorto che i numeri erano ancora leggibili e, tornato a casa, ha controllato. Ha quindi chiamato la moglie per raccontarle la cosa. I due sono sposati da 35 anni.

Per dimostrare che erano gli effettivi vincitori hanno immediatamente chiamato Camelot, l’operatore della lotteria nazionale, che ha mandato nella cittadina scozzese una squadra di sicurezza, che ha esaminato il biglietto, la ricevitoria e le telecamere di videosorveglianza del negozio. Alla fine dei controlli però non hanno potuto far altro che confermare la vincita, per la felicità di Fred e Lesley, che hanno visto la loro vita cambiare per sempre.