Anziani morti nel Reggiano,pare suicidio

REGGIO EMILIA, 6 APR – Marito e moglie di 71 e 63 anni, sono stati trovati senza vita nella prima mattinata in centro a Casalgrande (Reggio Emilia). Il corpo dell’uomo era sulla strada dietro casa, in via Botte, senza apparenti segni di violenza. Poco dopo, nell’appartamento del palazzo al terzo piano, è stato trovato il cadavere della consorte, probabilmente colpita con un corpo contundente. Tra le ipotesi c’è quella che il 71enne abbia ucciso la moglie, malata da tempo, e poi sia morto una volta sceso in strada o per un malore o per l’assunzione di sostanze. Indagano i carabinieri.

