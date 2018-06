Supereroe a 93 anni, ecco cosa ha fatto l’anziano coraggioso

Aveva avvertito dei rumori nella sua abitazione, si è alzato nel pieno della notte e ha trovato un ladro che rovistava nelle sue cose. L’uomo, con coraggio e senza pensarci troppo, ha messo in fuga il malvivente. La stramba vicenda è accaduta a Pescara, nella colluttazione il pensionato si è procurato una leggera ferita alla mano. Sembra che il ladro si sia introdotto nell’abitazione passando da una finestra e che la notte abbia facilitato l’accesso nella dimora senza creare sospetti. Lo stesso anziano ha avvisato la Polizia denunciando l’accaduto, gli agenti sono subito accorsi per i rilievi del caso e per ricostruire le dinamiche del furto, nel tentativo di visionare eventuali video che possano far risalire all’identità del malvivente.