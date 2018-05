Casoria. Famiglia va ad un funerale, ladri entrano in casa e rubano tutto

Gli inquilini di un appartamento di via Ludovico da Casoria si erano recati ai funerali di un parente, ma non si aspettavano che due malviventi sarebbero entrati in casa loro per rubare tutto. I vicini hanno udito forti rumori provenire dall’abitazione ed hanno avvertito i carabinieri. In pochi minuti sono giunti sul posto le forze dell’ordine che hanno bloccato i due che erano appena usciti dall’appartamento e stavano scendendo di corsa dal quarto piano. I fermati A.D.C 50enne di Ercolano e L.N d51enne di Portici, entrambi già noti alle forze dell’ordine, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Ai due è stato sequestrato un borsone con all’interno arnesi da scasso tra cui una fiamma ossidrica e una borsa nera in cui avevano infilato la refurtiva appena rubata: orologi, gioielli e un computer portatile; il tutto è stato poi restituito agli aventi diritto, nel frattempo fatti giungere a casa. Gli arrestati sono stati tradotti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.