Appendino, finire mandato non è miracolo

TORINO, 29 DIC – “Non sarà un miracolo arrivare a fine mandato ma ci arriveremo perché stiamo lavorando bene”: così la sindaca di Torino Chiara Appendino nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. “C’è chi continua a dire che la nostra amministrazione cadrà, ma siamo ancora qui e continuiamo a fare bene per la nostra città. Chiedo la stessa responsabilità a tutti, di lavorare per la città”, aggiunge la prima cittadina respingendo le critiche all’amministrazione per i tanti problemi e le inchieste giudiziarie.

2017-12-29_1291588895