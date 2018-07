Apre all’Istituto Martuscelli il CineMart

Un luogo ricco di storia, finalmente restituito alla città, dove per tutta l’estate, fino al 15 settembre, si proietteranno film, si presenteranno libri, ci saranno concerti e spettacoli di teatro. Lo spazio è il CineMart, all’esterno dell’istituto Domenico Martuscelli di Napoli, in Largo Martuscelli 26.

Martedì 3 luglio il via con una ‘open night’ in cui sono state presentate tutte le iniziative del parco, rimesso completamente a nuovo per l’occasione e il progetto artistico e il relativo documentario”Blind Vision” di Annalaura di Luggo, nato per stimolare un inclusione sociale di persone con diversa abilità visiva. La creatività come tema di base per l’inclusione sociale e proiezioni di film e di iniziative per i disabili sensoriali, nel rispetto del luogo che ospita questa iniziativa.

CineMart nasce da un idea di Alessandro e Andrea Cannavale con la collaborazione di Giulio Adinolfi, direttore della Libreria e l’incontro con Andrea Torino, commissario dell’Istituto Domenico Martuscelli che ha sposato con grande entusiasmo l’iniziativa. La rassegna è realizzata con la preziosa collaborazione del Cinema Posillipo di Alessandro e Francesco Sangiovanni ed è patrocinata dall’Unione Italiana Ciechi.

Ricco il programma delle prime giornate al CineMart.

Mercoledì 4 Luglio alle ore 21.30, proiezione del film ‘A Casa Tutti Bene’ di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, GianMarcoTognazzi.

Giovedì 5 Luglio alle ore 21.00, concerto di Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana che ha conquistato l’America aggiudicandosi 2 statuette al 5th AnnualInternational Music and Entertainment Awards, che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente. Ospite il Soprano Angela Gragnaniello.

Venerdi 6 Luglio alle ore 20.30, presentazione del corto ‘Sensazioni D’Amore’ di Adriano Pantaleo. Interverrà il cast. Ingresso gratuito. Alle ore 21.30, proiezione del film ‘A Casa Tutti Bene’ di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, GianMarco Tognazzi.

Sabato 7 Luglio ore 21.30, proiezione del film ‘Metti una Nonna in Freezer’ con Fabio De Luigi, Miriam Leone e Francesco di Leva.

Domenica 8 Luglio ore 20.00, presentazione del libro ‘Vorrei che Fosse già Domani’ di Miriam Candurro, volto popolare di fiction amate come “Un posto al sole” e “I bastardi di Pizzofalcone”. L’attrice ha scritto questo libro a quattro mani con Massimo Cacciapuoti. Un romanzo di formazione che vede protagonisti due ragazzi. Intervengono gli autori. Ingresso gratuito. Alle ore 21.30, proiezione del film ‘Metti una Nonna in Freezer’ con Fabio De Luigi, Miriam Leone e Francesco di Leva.

Lunedi 9 Luglio ore 20.30, presentazione del corto di Marco Spagnoli ‘Sweet Heart’ con Marco Giallini e Violante Placido. Intervengono l’autore e parte del cast. Ingresso gratuito.

Martedì 10 Luglio ore 21.00, proiezione del film ‘Gatta Cenerentola’. Il lungometraggio ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento, 7 candidature e ha vinto 2 David di Donatello. Intervengono gli autori del film Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone.

CineMart è aperto tutti i giorni dalle 19.00 e l’ingresso al parco è gratuito.

E’ possibile scegliere un libro dal menù settimanale che sarà composto da 6 ‘primi’ libri e sei ‘secondi’ libri a scelta, presi in prestito dalla Libreria del Cinema e del Teatro. Sarà fornita anche un lucina, modello minatore, per poter proseguire la lettura anche durante la notte.

Ci saranno un bar ed una pizzeria.

Costo biglietto cinema 5 euro, i costi degli eventi live variano. Nelle serate di presentazione dei Corti la programmazione del film successivo potrà subire un ritardo di qualche minuto.