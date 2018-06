Terraferma per la nave Aquarius, iniziano i primi soccorsi a Valencia

Sono trascorsi nove giorni di viaggio in mare, giungono a terra i 629 migranti dalla nave Aquarius.

Un gruppo di 274 persone, è arrivato nel porto di Valencia a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera italiana. Ad accogliere i migranti una scritta in varie lingue ‘Welcome home” – “Welcome home”.

Un viaggio al limite dalla speranza che si conclude con un bilancio complesso

Allertati ospedali e primi soccorsi.

Sul posto è stata allestita una struttura con due grandi tendoni della Croce Rossa, per consentire i primi soccorsi e bisogni sanitari primari per i presenti. Allertate le strutture ospedaliere che seguiranno i pazienti in condizioni precarie, mentre restano attivi i vari centri di accoglienza disposti dalla Generalitat valenciana in tutta la regione.

Fonte TgCom