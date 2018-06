Arabia Saudita, ecco cosa è accaduto alle donne

Cambiano le regola in Arabia saudita, svolta per il Paese legato alla religione islamica.

Dalle nuove norme, nonostante i molteplici divieti tra i più fermi e rigidi degli Stati, adesso sembra che le donne potranno fare uso delle automobili, di un camion o il manubrio di una motocicletta in tutta l’ Arabia Saudita.

A settembre la svolta.

E’ stato ufficializzata la fine il divieto storico, che ne faceva l’ultimo Paese al mondo a non riconoscere ancora questo diritto alle donne, tutto sarà confermato a settembre nell’ambito dell’ambizioso programma di riforme sociali ed economiche promosso dal principe ereditario bin Salman.