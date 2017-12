Arcivescovo Milano con poveri e migranti

MILANO, 25 DIC – “La Chiesa Ambrosiana è la vostra Chiesa, è la casa per tutti coloro che arrivano. L’alleanza, l’amicizia, il senso di famiglia, che ci vengono facili ora che è Natale, devono diventare pratica quotidiana quando ci si trova ad affrontare il tema della casa, del lavoro, delle famiglie ancora separate”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, al pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nella Parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio, dove hanno pranzato più di 400 persone di 23 nazionalità. Gli auguri sono stati pronunciati appunto in 23 lingue. Anziani, migranti e profughi, famiglie rom e persone di strada hanno pranzato insieme anche nella chiesa di San Bernardino alle Monache, nella Parrocchia S. Michele e S. Rita a Corvetto, nella parrocchia S. Spirito a Lambrate e negli Istituti per anziani di via dei Panigarola e di via Antonini. In tutto, oltre 1.300 persone, tra poveri e volontari, hanno pranzato insieme a Natale riunite dalla Comunità di Sant’Egidio.

