Armato di ascia entra in uffici Comune

CAGLIARI, 6 MAR – Momenti di terrore questa mattina negli uffici dell’assessorato comunale alle Politiche sociali, in via Sauro a Cagliari. Un uomo armato di ascia, trovando gli uffici chiusi, ha minacciato la guardia giurata e dopo aver danneggiato alcuni arredi, è fuggito. L’episodio è avvenuto verso le 11. L’uomo, di circa 50 anni, con addosso un paio di pantaloni mimetici e un giaccone nero, è entrato negli uffici per il rilascio dei contributi di solidarietà. Gli è stato detto che erano chiusi e a quel punto è andato su tutte le furie. Da sotto il giaccone ha tirato fuori un’ascia lunga mezzo metro monolama, minacciando la guardia che cercava di calmarlo. Prima di uscire ha danneggiato due distributori automatici di alimenti e bevande e poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Cagliari che si sono messi alla ricerca dell’uomo. Nessuno è rimasto ferito.

2018-03-06_1061698993