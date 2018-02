Arrestato aggressore vice preside Foggia

FOGGIA, 16 FEB – Gli agenti di polizia hanno arrestato e posto ai domiciliari Giuseppe Carella il presunto responsabile dell’aggressione al vicepreside della scuola media ‘Murialdo’ di Foggia avvenuta all’interno dell’istituto scolastico il 10 febbraio scorso. Il vicepreside fu aggredito, con calci e pugni alla presenza alla presenza di personale scolastico e di studenti, riportando lesioni guaribili in 30 giorni, dal genitore di un alunno che il docente aveva rimproverato il giorno prima. L’uomo, con precedenti penali, di 38 anni, dovrà rispondere di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Per Carella, inoltre, il questore di Foggia, Mario Della Cioppa, si legge in una nota, ha proposto al Tribunale di Bari “l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo”.

2018-02-16_1161761174