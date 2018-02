Arresto figlio, pm: colpe sono personali

BRESCIA, 6 FEB – “Sarò in ferie per qualche giorno, per stare in famiglia. Non certo per sottrarmi a responsabilità che non ho”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il procuratore capo di Brescia Tommaso Buonanno il giorno dopo la notizia dell’arresto del figlio Gianmarco accusato di rapina a mano armata: “Siamo in uno stato di diritto e mi pare di poter dire che la responsabilità penale è personale: toccherà a mio figlio rispondere dei fatti che gli sono contestati”. “E’ stato penalizzato lui – ha aggiunto il procuratore – perché è il figlio di un procuratore ma sono stato penalizzato anche io. Il mio nome e la mia fotografia sono stati sbattuti in prima pagina, anche se non ho fatto nulla”.

