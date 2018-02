Assalto a villa imprenditore Alghero

ALGHERO, 28 FEB – Assalto in villa con rapina nella notte ad Alghero. Una banda di almeno sei malviventi ha fatto irruzione nella villetta dell’imprenditore turistico, Angelo Scognamillo, titolare dell’hotel 4 stelle “Sa Cheya”, ha immobilizzato la famiglia e ha fatto razzia di gioielli altri oggetti preziosi, prima di dileguarsi a bordo di un’auto. L’imprenditore è riuscito a liberarsi e ha chiamato i carabinieri che hanno subito avviato una caccia all’uomo per scovare i banditi. L’abitazione si trova in via Laconi, alla periferia sud di Alghero.

