Assegno per le Famiglie: ecco come ottenerlo in tempi brevi.

L’Inps e l’assegno per il nucleo familiari

L’Inps eroga l’assegno per il Nucleo Familiare per supportare i lavoratori dipendenti, parasubordinati iscritti alla gestione separata, pensionati da lavoro dipendente, lavoratori domestici e dipendenti agricoli e titolari di prestazioni a sostegno del reddito come NASpI e cassa integrati.

Come averlo?

L’importo dell’assegno è determinato annualmente dall’Istituto di previdenza sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Entro fine giugno gli interessati dovranno predisporre una nuova domanda per richiedere gli assegni familiari per il periodo 2018 – 2019.

A chi spetta?