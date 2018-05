Assegno per chi non ha lavoro: fino a 5.000 euro a disoccupato. Attiva la procedura presso tutti i Centri dal 28 maggio

Assegno di ricollocazione per chi ha perso il lavoro fino a 5.000 euro

Dal 14 maggio 2018 è finalmente attiva la procedura per la richiesta di aiuto nella ricerca di un nuovo lavoro per i disoccupati, denominata “l’Assegno di ricollocazione “. In questa prima fase di entrata a regime sono ammessi i disoccupati da almeno 4 mesi che percepiscono la NASPI.

È in preparazione il decreto attuativo per l’attivazione anche lo stesso tipo di assistenza per i lavoratori in Cassa integrazione a rischio disoccupazione.

La richiesta si può fare online registrandosi sul sito dell’ANPAL .

A partire dal 28 maggio 2018, l’assegno di ricollocazione potrà essere richiesto anche rivolgendosi agli Istituti di Patronato della propria zona convenzionati con ANPAL. Si tratta in particolare dei patronati: ACLI; ENAPA; ENASCO; ENCAL; INPAL; EPAS; INAPA; INAS; INCA; ITALUIL; SIAS; SENAS; ANMIL; ENAC; LABOR; INAC; EPASA-ITACO; INAPI; ENASC