Assenteismo Ibc, chiesta l’archiviazione

BOLOGNA, 19 MAR – La Procura di Bologna ha chiesto al gip di archiviare i 27 dipendenti che finirono indagati per truffa nell’ambito dell’inchiesta sull’Istituto dei beni culturali dell’Emilia-Romagna (Ibc). Il caso riguarda il presunto scandalo per assenteismo sollevato lo scorso aprile dal tg satirico ‘Striscia La Notizia’, che riprese i dipendenti mentre uscivano senza timbrare il cartellino. Le indagini sono state condotte dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, coordinato dal pm Michela Guidi. Anche la Regione Emilia Romagna aveva avviato i suoi accertamenti che portarono al licenziamento di un dipendente, mentre una ventina sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari e sospesi. I vertici dell’Ibc, dopo il clamore suscitato dalla vicenda, si erano dimessi. La Procura ha optato per la richiesta di archiviazione in seguito agli interrogatori e alle memorie difensive presentate dai 27 indagati.

2018-03-19_1191782360