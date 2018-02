Assolombarda dona coperte a senzatetto

MILANO, 27 FEB – A seguito del freddo eccezionale che ha colpito Milano in questi giorni, Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, e Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell’Advisory board di Assolombarda sulla Responsabilità sociale delle imprese, accompagnati dal presidente dei City angels, Mario Furlan, hanno visitato il Villaggio Oasi del Clochard di via Lombroso, a Milano, per donare circa 700 articoli tra coperte, tute, felpe, calze, indumenti intimi e cappelli, forniti da alcune imprese associate ad Assolombarda. La visita, realizzata in collaborazione con i City Angels di Milano, è stata anche l’occasione per servire il pranzo per i senzatetto.

