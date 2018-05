Assolto per il ragazzo morto sulla neve,ma l’avvocato attacca il giudice: “Doveva astenersi”. Il motivo è incredibile

Questa è la storia di Edoardo Sigismondi, un ragazzo di soli 22 anni che nel 2012 si schiantò contro un cannone innevatore a Ovindoli, in Abruzzo. Il giudice, -come riportato da Tgcom24- Stefano Venturini, 56 anni, ex presidente di sezione al Tribunale di Avezzano, decide di assolvere dall’accusa di omicidio colposo i tre imprenditori che gestiscono la pista dove è avvenuto l’incidente. Dopo tempo, la Procura presenta ricorso e viene fuori che il magistrato nel tempo libero è insegnante di scii proprio nel circuito dei tre assolti.

Una vicenda da chiarire

La famiglia della vittima ha presentato una denuncia al Consiglio superiore della magistratura.Il dubbio è che Venturini avrebbe dovuto astenersi in quanto dipendente della scuola di scii “Tre nevi di Ovindoli”. Si è arrivato alla conclusione, secondo alcune perizie, che il ragazzo fosse morto a causa dell’impatto con il suolo, ma alcune testimonianze confuterebbero la tesi. Un’amica di Edoardo, la prima a prestargli soccorso, infatti, riferì che il ragazzo dopo lo scontro con il cannone aveva “cominciato a perdere sangue dal naso e in grandissima quantità dall’orecchio sinistro”. E questo dimostrerebbe che la morte è avvenuta dopo l’impatto con il macchinario e non prima con il suolo, così come dichiarato dai periti. Ora toccherà al Consiglio superiore della magistraturadecidere se le scelte di Stefano Venturini e la conseguente sentenza siano state viziate dal conflitto di interessi.