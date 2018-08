ASSURDA TRAGEDIA FAMILIARE. Figlia 20enne morta sul letto, la madre si suicida per il dolore

Drammatico quello che è successo questa mattina a Pagani (Salerno) dove due donne sono state trovate senza vita: si tratta di una infermiera di 60 anni e di sua figlia di 20 anni. Ad effettuare la macabra scoperta sono stati i carabinieri della locale stazione, che sono arrivati sul posto dietro segnalazione di alcuni residenti. Quando i militari dell’Arma sono arrivati nell’abitazione, la 60enne era ai piedi del palazzo in un lago di sangue, mentre la 20enne è stata ritrovata senza vita nel suo letto.

Le indagini

Le indagini per fare luce sulla vicenda sono affidate ai militari dell’Arma che, al momento, non escludono nessuna ipotesi. Quella più accreditata è che si sia trattato di un duplice suicidio. Da una prima ricostruzione, la donna più anziana sarebbe rientrata in casa e avrebbe trovato la figlia, ormai senza vita, nel suo letto. Disperata, avrebbe deciso di suicidarsi buttandosi dal balcone dell’appartamento, al terzo piano dell’edificio. Con ogni probabilità, sui corpi delle due donne sarà effettuata l’autopsia, che chiarirà con esattezza le cause della morte.

fonte: Fanpage