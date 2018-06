Assurda violenza in centro: ambulanti prendono a schiaffi carabinieri. Un commerciante ambulante schiaffeggia un carabiniere. E’ accaduto a Pisa. Stando a quanto dichiarato dai carabinieri erano in via Vecchia Barbaricina per controlli e sequestri. Alla fine hanno sottratto al mercato nero 160 borse. Ma l’atmosfera si è scaldata. Un nuovo episodio dopo quello accaduto, quasi un anno fa, ormai, sempre tra gli ambulanti irregolari e i finanzieri nella stessa zona. Gli animi sono sempre più accesi. A un certo punto, uno dei militari scende dalla macchina e si dirige verso chi protesta. C’è un breve contatto, continuano a essere lanciati oggetti, nel mezzo c’è anche una donna. Il militare tenta di risalire ma viene raggiunto da uno dei presenti che lo schiaffeggia e lo spintona, mentre lui non reagisce (dai vertici dell’Arma si nega che sia stata usata violenza). A quel punto sopraggiunge un altro che prova a bloccare l’uomo. Mentre il militare riesce a montare e la gazzella riparte con le sirene accese. Gli stessi uomini dell’Arma stanno visionando i video fatti da più persone e stanno cercando di identificare i coinvolti.