ASSURDO: LO STATO DA 60 MILA EURO A LADRO ROM. UNA STORIA INCREDIBILE!

Il rom che ruba oggi in Italia non viene censito. Viene solo risarcito. Dal ministero dell’ Interno. Ovviamente con i soldi dei contribuenti. E così dopo aver passato giorni a indignarci perché qualcuno vuole controllare i campi nomadi possiamo finalmente chiudere una giornata senza dover far scattare l’ allarme democratico: contrordine compagni, in Italia non è cambiato ancora nulla. Gli unici a essere discriminati, come sempre, sono gli agenti di polizia.

I FATTI

Il bonifico (60.000 euro) è partito nei giorni scorsi. Moneta sonante, tolta dalle nostre tasche, e finita direttamente in quella di un rom, ladro in modo acclarato. Si chiama Magaiber Sulejmanovic, è un disoccupato, irregolare, vive di espedienti e furti da sempre, ma è stato premiato dallo Stato italiano per un fatto preciso: quattro anni e mezzo fa, precisamente il 15 dicembre 2013 a Torino ha rubato un’ auto, una Fiat Punto Turbo. Non contento di averla rubata, poi, si è messo a correre per le strade della città, fino a quando, uscendo da un distributore di benzina, è incappato in un posto di blocco dove ovviamente non si ferma. Il risultato finale? Viene risarcito si perchè il poliziotto che credeva di fare solamente il suo dovere si è permesso di sparare, attenzione però alle gomme dell’auto. Il fato ha voluto che il proiettile rimbalzasse e colpisse il ladro alla schiena. Il ladro si è presentato a processo, ha detto che ha avuto problemi al piede sinistra e alla vescica.Ha dovuto utilizzare le stampelle. Ha ottenuto il risarcimento. 60.000 euro.