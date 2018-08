«Assurdo, mai vista una cosa del genere». L’incredibile scoperta tra gli scavi di Pompei. Cosa nascondeva la Casa di Giove

A Pompei gli scavi restituiscono nuovi tesori e riscrivono, in questo modo, la storia della “Casa di Giove”. E’ “una domus con decori vintage in ‘I stile’ – spiega il direttore Massimo Osanna – il cui proprietario doveva essere facoltoso e colto, conscio del valore di pitture già allora centenarie”. Ritrovati stucchi colorati che rievocano marmi preziosi, antichi e rarissimi decori che il raffinato padrone di casa aveva voluto.

Dipinti arcaici

Il proprietario aveva voluto preservare per le stanze più in vista della sua casa quei dipinti “arcaici”, che in epoca augustea erano considerati il top. “Le stanze sul retro invece, riservate alla famiglia, erano state restaurate con decori più contemporanei”, spiega ancora Osanna. La “domus” si trova giusto a fianco della casa delle Nozze d’Argento ed era stata già in parte scavata nell’800 e prima ancora nel ‘700. “I nuovi scavi – sottolinea Osanna – sono partiti proprio da quelli più antichi, in particolari quelli settecenteschi, decisamente brutali, fatti scavando una sorta di pozzo in profondità nel terreno e poi da lì una serie di cunicoli che finivano per smembrare gli ambienti, distruggendo muri e dipinti per portare via tutto quello che appariva più di valore”. Ma quella della “Casa di Giove”, illustra l’archeologo, non è stata l’unica scoperta delle ultime settimane di scavo. In un ambiente vicino, i lavori hanno restituito i resti di una stanza dove sono evidenti su una parete affrescata i segni di un incendio, certamente dovuto all’eruzione: in un angolo, preziosissimi per gli studi, ci sono i resti carbonizzati di un letto con le stoffe che lo ricoprivano.