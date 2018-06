ASTE TRUCCATE A FAVORE DI AMICI E PARENTI: MEZZO COMUNE IN MANETTE

Sei persone, tra amministratori pubblici, funzionari, dipendenti e imprenditori, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola sulla gestione di diversi appalti pubblici nel Comune di Amantea.

GLI ARRESTI

In carcere sono finiti Domenico Pileggi, ex funzionario del Comune, e l’imprenditore Fabrizio Ruggero, mentre i domiciliari sono stati disposti per l’assessore comunale all’istruzione Emma Pati, per il comandante dei vigili urbani Emilio Caruso, per il vigile urbano Gianni Buzzarelli e per Mario Aloe funzionario del Comune. Le accuse riguardano turbativa di gare pubbliche, di procedimenti di scelta dei contraenti e tentata concussione. In particolare si fa riferimento servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio, lavori, servizi di assistenza e manutenzione del porto turistico, servizi di refezione scolastica e gestione dei parcheggi.