E’ di almeno 48 studenti uccisi e 67 feriti il bilancio di un attacco suicida contro un centro di educazione privato a Kabul. Lo annuncia il portavoce del ministero della Salute, Wahid Majroh. L’edificio, in cui studiavano decine di ragazzi e ragazze appena diplomati che si preparavano ai test d’ingresso per l’università, sorge in una zona a maggioranza sciita della capitale, presa di mira già diverse volte dall’Isis. I talebani smentiscono ogni coinvolgimento. Altra strage intanto a est di Kabul: sei bambine tra i 10 e i 12 anni sono rimaste uccise dalla deflagrazione di un ordigno inesploso nella provincia orientale di Laghman.